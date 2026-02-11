Vorteilswelt
Das ist sein Cockpit …

Ferrari Luce: E-Sportwagen wirft Schatten voraus

Motor
11.02.2026 06:10
Porträt von krone.at
Von krone.at

Ferrari hat jetzt weitere Details zu seinem ersten Elektroauto veröffentlicht und dabei erstmals auch den Modellnamen verraten. Der sportliche Stromer, der im Mai offiziell Premiere feiert, heißt „Luce”. Das italienische Wort für Licht soll laut Hersteller für Klarheit, Inspiration und Zukunft stehen.

0 Kommentare

Parallel dazu zeigen die Italiener erste Bilder vom Cockpit, das durchaus polarisiert. Es ist kein klassisches Ferrari-Cockpit, sondern bietet einen Mix aus klassisch-mechanischen Bedienelementen und digitalen Anzeigen. Rund um das retro-inspirierte Dreispeichenlenkrad gruppieren sich Drehregler, Tasten, Wippen und Kippschalter.

Das neue Ferrari-Cockpit hat wenig mit klassischen Modellen zu tun.
Das neue Ferrari-Cockpit hat wenig mit klassischen Modellen zu tun.(Bild: Ferrari)

Durch den Lenkradkranz blickt der Fahrer auf ein auf der Lenksäule montiertes Digitaldisplay, das unter anderem Rundinstrumente zeigt. Diese informieren über Drehzahl, Tempo, Akkustand, Luftdruck und G-Kräfte. 

Die Mittelkonsole ist bewusst reduziert gestaltet. Hier befinden sich ein minimalistischer Fahrstufenwahlhebel aus Glas, Fensterhebertasten und eine rechteckige Vertiefung für den Signalgeber, der den klassischen Zündschlüssel ersetzt. Die Lüftungsausströmer sind offenbar Klappenauspuffendrohren nachempfunden.

(Bild: Ferrari)
(Bild: Ferrari)
(Bild: Ferrari)
(Bild: Ferrari)
(Bild: Ferrari)
(Bild: Ferrari)
(Bild: Ferrari)
(Bild: Ferrari)
(Bild: Ferrari)
(Bild: Ferrari)

Rechts vom Lenkrad befindet sich ein großer Touchscreen, dessen Position sich anpassen lässt, beispielsweise durch eine stärkere Neigung zum Fahrer- oder Beifahrerplatz. Er ist in einen quadratischen Rahmen mit abgerundeten Ecken eingefasst. Im unteren Bereich befinden sich physische Schalter, beispielsweise für die Klimabedienung. Oben rechts hat Ferrari zudem ein kleines rundes Display integriert, das wahlweise eine analoge Uhr mit Zeigern, eine Stoppuhr oder einen Kompass darstellt. 

Zur Antriebstechnik hatte Ferrari bereits im vergangenen Jahr erste Hinweise gegeben. Demnach dürfte der Luce als größerer Steilheck-Viertürer mit vier Sitzen antreten. Erwartet wird ein Allradantrieb mit vier Motoren und mehr als 1000 PS. Eine Batterie mit einer Kapazität von deutlich über 100 kWh soll Reichweiten von mehr als 500 Kilometern ermöglichen.

