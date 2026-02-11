Ferrari Luce: E-Sportwagen wirft Schatten voraus

Rechts vom Lenkrad befindet sich ein großer Touchscreen, dessen Position sich anpassen lässt, beispielsweise durch eine stärkere Neigung zum Fahrer- oder Beifahrerplatz. Er ist in einen quadratischen Rahmen mit abgerundeten Ecken eingefasst. Im unteren Bereich befinden sich physische Schalter, beispielsweise für die Klimabedienung. Oben rechts hat Ferrari zudem ein kleines rundes Display integriert, das wahlweise eine analoge Uhr mit Zeigern, eine Stoppuhr oder einen Kompass darstellt.