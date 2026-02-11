LIVE ab 10 Uhr: Kombinierer kämpfen um Edelmetall

ÖSV-Cheftrainer Christoph Bieler hob im Gespräch mit seinen Schützlingen das Wesentliche hervor. „Der Job ist nicht, eine Medaille zu holen. Der Job ist weit skispringen und schnell langlaufen. Wenn unsere drei Jungs das gut machen, dann weiß ich, dass wir ganz vorne dabei sind. Das ist ein feines Gefühl“, sagte der Team-Olympiasieger von Turin 2006. Lamparter wurde zudem bereits während der Saison mental auf Olympia vorbereitet. „Wir haben ein paar Mal versucht, dass er sich da hineinversetzt und bei diversen Wettkämpfen probiert, selbst Druck zu erzeugen, damit er sich daran gewöhnt“, erklärte Bieler.