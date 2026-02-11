Olympia: Streit zwischen Skisprung-Stars eskaliert

„Wie ein Betrug“

Raimund hatte nach seinem Sieg auf der Normalschanze tags zuvor gesagt: „Ich habe Videospiele mit ihm gemacht, ich habe Livestreams mit ihm gemacht. Ich hätte ihn damals als Freund bezeichnet.“ Der 25-Jährige sagte zudem: „Nach der Situation in Trondheim hat es sich ein bisschen wie ein Betrug angefühlt, wie ins Gesicht gespuckt.“