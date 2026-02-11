Olympia: Streit zwischen Skisprung-Stars eskaliert

Aufregung bei den Olympischen Spielen: Der Streit zwischen dem Norweger Marius Lindvik und dem Deutschen Philipp Raimund eskaliert.
Lindvik sieht die Schuld an der zerbrochenen Freundschaft mit Skisprung-Olympiasieger Raimund beim Deutschen. „Nach letzter Saison hat er seinen Mund in den Medien ein bisschen zu weit aufgemacht“, sagte Lindvik nach seiner Silbermedaille mit dem Mixed-Team bei den Winterspielen. Deswegen habe er nicht mehr mit Raimund befreundet sein wollen. „Es ist auf jeden Fall traurig.“
„Wie ein Betrug“
Raimund hatte nach seinem Sieg auf der Normalschanze tags zuvor gesagt: „Ich habe Videospiele mit ihm gemacht, ich habe Livestreams mit ihm gemacht. Ich hätte ihn damals als Freund bezeichnet.“ Der 25-Jährige sagte zudem: „Nach der Situation in Trondheim hat es sich ein bisschen wie ein Betrug angefühlt, wie ins Gesicht gespuckt.“
Skandal bei der WM
Bei den Weltmeisterschaften in der norwegischen Stadt im vergangenen Jahr waren Lindivk und dessen Teamkollege Johann Andre Forfang wegen manipulierter Sprunganzüge beim Wettbewerb von der Großschanze disqualifiziert worden. Zuvor hatte Lindvik auf der Normalschanze Gold vor Raimunds deutschem Mannschaftskameraden Andreas Wellinger gewonnen.
