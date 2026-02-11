Tragödie in Kitz: Rätsel um Motiv, heute Obduktion

Eine 48-jährige Frau und deren Sohn (5) – tot in ihrer Wohnung: Die Tragödie von Kitzbühel schockiert und lässt einem das Blut in den Adern gefrieren. Die bisherigen Ermittlungen deuten auf einen erweiterten Suizid hin. Heute, Mittwoch, wird die Leiche des Buben an der Innsbrucker Gerichtsmedizin obduziert. Das Motiv ist nach wie vor ein Rätsel.
Weil sich die 48-jährige Einheimische schon länger nicht mehr gemeldet hatte, schlug ein Bekannter Alarm. Einsatzkräfte rückten sofort zur Adresse der Frau und ihres Sohnes aus. Es handelt sich um ein Wohnhaus im nördlichen Teil von Kitzbühel – im Mehrparteienhaus wohnten Mutter und Kind in einer Wohnung im ersten Stock.
Polizei, Rettung, Notarzt, Kriseninterventionsteam – als die Einsatzkräfte am Dienstag gegen 13.45 Uhr die Wohnungstür öffneten, bot sich ihnen ein Bild des Schreckens: Der fünfjährige Bub lag tot da, seine Mutter soll sich selbst das Leben genommen haben.
Obduktion nur bei Fünfjährigem
Das Landeskriminalamt Tirol übernahm den Fall: Fremdverschulden – was den Tod der Frau betrifft – werde seitens der Polizei ausgeschlossen. Für sie wurde offenbar vonseiten der Staatsanwaltschaft auch gar keine Obduktion angeordnet. Aufgrund der Auffindung am Tatort habe sich kein Hinweis auf die Beteiligung einer dritten Person ergeben, hieß es.
Verdacht auf erweiterten Suizid
Die Ermittler sprechen vom „Verdacht eines Tötungsdeliktes und Suizid“. Wie und wann der Bub getötet wurde, ist bis dato unklar. Eine Obduktion, die am Mittwoch an der Innsbrucker Gerichtsmedizin durchgeführt wird, soll das Rätsel lösen. Bis wann ein Ergebnis feststeht, ist noch nicht bekannt.
Rätsel um Motiv, Umfeld wird befragt
Ein Rätsel ist auch noch das Motiv. In den kommenden Tagen sollen Personen aus dem Umfeld der beiden Toten befragt werden. Mutter und Kind sollen laut bisherigen Erkenntnissen alleine in der Wohnung gelebt haben. Unauffällig, zuvorkommend.
