Tragödie in Kitz: Rätsel um Motiv, heute Obduktion

Eine 48-jährige Frau und deren Sohn (5) – tot in ihrer Wohnung: Die Tragödie von Kitzbühel schockiert und lässt einem das Blut in den Adern gefrieren. Die bisherigen Ermittlungen deuten auf einen erweiterten Suizid hin. Heute, Mittwoch, wird die Leiche des Buben an der Innsbrucker Gerichtsmedizin obduziert. Das Motiv ist nach wie vor ein Rätsel.