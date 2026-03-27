WM-Test: Österreich gegen Ghana ab 18 Uhr LIVE

Xaver Schlager nicht voll fit

Keine Optionen sind vorerst Maximilian Wöber und wohl auch Kapitän David Alaba, der nach seiner Wadenblessur aber zumindest in Teilen wieder mit der Mannschaft trainiert. Xaver Schlager machte das Abschlusstraining am Donnerstag nicht mit, nachdem er zwei Tage zuvor von leichten Problemen berichtet hatte. „Ich gehe davon aus, dass er gegen Ghana eher nicht zum Einsatz kommen wird“, sagte Rangnick. „Aber wenn alles gut geht und so bleibt, wie es ist, hoffe ich, dass er dann am Dienstag spielen kann.“