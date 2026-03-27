Kampf um die Nummer eins im Sturm-Tor neu eröffnet

Ohne die Teamspieler sowie Paul Koller und Seedy Jatta testete Sturm im Trainingszentrum gegen Vienna. Gegen den Zweitligisten kam der Meister über ein 1:1 (Sturm-Tor Kayombo) nicht hinaus. „Es war heute ein sehr bunt zusammengewürfelter Haufen. Speziell in der zweiten Hälfte haben wir mit Sturm II gespielt. Nicht jeder Spieler hat auf seiner angestammten Position spielen. Dementsprechend war es nicht so aufeinander abgestimmt und nicht mehr flüssig“, sagte Fabio Ingolitsch nach dem Probegalopp.