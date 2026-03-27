Kampf um die Nummer eins im Sturm-Tor neu eröffnet

Ein bunter Meister kam im Test gegen die Vienna nur zu einem 1:1. Sturm-Coach Fabio Ingolitsch übte nach dem Probegalopp Kritik an einigen Profis. Erfreulich: Tormann Daniil Khudyakov feierte nach knapp zwei Monaten sein Comeback. Gute News hatte auch Jusuf Gazibegovic auf Lager.
Ohne die Teamspieler sowie Paul Koller und Seedy Jatta testete Sturm im Trainingszentrum gegen Vienna. Gegen den Zweitligisten kam der Meister über ein 1:1 (Sturm-Tor Kayombo) nicht hinaus. „Es war heute ein sehr bunt zusammengewürfelter Haufen. Speziell in der zweiten Hälfte haben wir mit Sturm II gespielt. Nicht jeder Spieler hat auf seiner angestammten Position spielen. Dementsprechend war es nicht so aufeinander abgestimmt und nicht mehr flüssig“, sagte Fabio Ingolitsch nach dem Probegalopp.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.