Ford bringt E-Transporter für bestimmte Kunden

Auf den Markt kommt der neue E-Lieferwagen als Kastenwagen in den Varianten L1H1 und L2H2 sowie als Fahrgestell mit Einzelkabine. Gerade das Fahrgestell ist für Ford im elektrischen Ein-Tonnen-Segment neu und soll die Basis für verschiedene Umbauten bilden. Das Ladevolumen soll in den Kastenwagenvarianten 6 Kubikmeter beziehungsweise 8 Kubikmeter betragen. Die L2H2-Ausführung bietet den Angaben zufolge rund drei Meter Ladelänge. Der kompaktere L1H1 bleibt knapp unter fünf Metern Fahrzeuglänge und knapp unter zwei Metern Höhe. Beide Kastenwagen-Versionen können laut Ford drei Euro-Paletten aufnehmen. Die Nutzlast liegt je nach Variante bei bis zu 1275 Kilogramm.