Fans in WM-Form: Feuerwerk rund um das Stadion!

Der Kosovo ist weiter nicht zu stoppen! Teamchef Franco Foda eilt mit dem einstigen Fußball-Zwerg von Sieg zu Sieg. Nach dem 4:3-Erfolg im WM-Playoff gegen die Slowakei müssen die Kosovaren „nur“ mehr die Hürde Türkei nehmen, um erstmals das WM-Ticket zu lösen. Foda: „Die Türken haben extrem viel Qualität im Kader.“