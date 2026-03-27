Sauerstoffschlauch geriet in Altersheim in Brand

Frau verletzt, aber keine Ausbreitung des Feuers

Die Frau erlitt dabei erhebliche Verletzungen im Gesicht und an den Händen und wurde in die Klinik Innsbruck eingeliefert. Nach derzeitigem Stand entstand kein Schaden an der Unterkunft. Laut Rotem Kreuz waren ein Notarzteinsatzfahrzeug und ein Rettungswagen im Einsatz.



