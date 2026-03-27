Sauerstoffschlauch geriet in Altersheim in Brand

Eine Sauerstoffflasche und eine brennende Zigarette – das war in einem Innsbrucker Altenwohnheim leider keine gute Kombination. Es kam zu einem Feuer, bei dem eine 68-Jährige erhebliche Verletzungen erlitt.
Gegen 7.50 Uhr kam es im Altenwohnheim Tivoli zur Entzündung des Zufuhrschlauches einer Sauerstoffflasche. Nach bisherigen Erkenntnissen hatte eine 68-jährige Bewohnerin, die aufgrund einer Erkrankung auf Sauerstoff angewiesen ist, eine Zigarette in ihrem Zimmer entzündet, wodurch es zur Entzündung bzw. Verpuffung kam.
Frau verletzt, aber keine Ausbreitung des Feuers
Die Frau erlitt dabei erhebliche Verletzungen im Gesicht und an den Händen und wurde in die Klinik Innsbruck eingeliefert. Nach derzeitigem Stand entstand kein Schaden an der Unterkunft. Laut Rotem Kreuz waren ein Notarzteinsatzfahrzeug und ein Rettungswagen im Einsatz.
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