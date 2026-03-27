Tiroler Gemüsebauern und die Lawinenwarner zittern

Manfred Putz, Chef vom „Grünen Tirol“, dem Verband der Tiroler Obst- & Gartenbauvereine, beruhigt diejenigen, die zittern. „Ich sehe keine großen Probleme“, sagt der Experte im Gespräch mit der „Krone“. Bei den Obstbäumen würden derzeit praktisch nur die Marillen blühen, die könne man durch das Anbringen eines Vlieses schützen.