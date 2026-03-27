Erster ÖFB-Härtetest ++ Embacher-Sturz in Planica

Österreichs Fußball-Nationalteam bestreitet heute das erste Testspiel im neuen Kalenderjahr, Domen Prevc entscheidet das erste Springen in Planica für sich und Oscar Piastri holt sich im zweiten Freien Training von Suzuka die Bestzeit – das und noch mehr sind ihre Themen in den Krone Sport-News mit Moderator Martin Grasl am Freitag, dem 27. März.