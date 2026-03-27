Saison von ÖSV-Dame endet in Schweden vorzeitig

Die Entscheidung gegen die Harderin fiel dabei bereits im obersten Streckenteil, auf dem die 24-Jährige fast eine Sekunde auf Qualisiegerin und Lokalmatadorin Sandra Näslund verlor. Ein Rückstand, den sie bis ins Ziel nicht mehr aufholen konnte. „Dabei hatte ich beim Abschwingen gar kein so schlechtes Gefühl“, war die Polizeisportlerin ein wenig ratlos.