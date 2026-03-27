Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

0,09 Sekunden fehlten

Saison von ÖSV-Dame endet in Schweden vorzeitig

Vorarlberg
27.03.2026 18:25
Beim Weltcup in Veysonnaz bewies Sonja Gigler (M.) im Jänner mit den Rängen zwei und acht, dass ...
Beim Weltcup in Veysonnaz bewies Sonja Gigler (M.) im Jänner mit den Rängen zwei und acht, dass sie es immer noch drauf hat.(Bild: GEPA)
Porträt von Peter Weihs
Von Peter Weihs

Gerade einmal 0,09 Sekunden fehlten Sonja Gigler am Freitag im schwedischen Gällivare als 17. auf ihre ÖSV-Kollegin Katrin Ofner und damit zur Qualifikation für das Weltcuprennen am Samstag. Damit ist klar: Die 24-jährige Vorarlbergerin ist auch am Sonntag beim großen Finale zum Zusehen verdammt.

0 Kommentare

Die Entscheidung gegen die Harderin fiel dabei bereits im obersten Streckenteil, auf dem die 24-Jährige fast eine Sekunde auf Qualisiegerin und Lokalmatadorin Sandra Näslund verlor. Ein Rückstand, den sie bis ins Ziel nicht mehr aufholen konnte. „Dabei hatte ich beim Abschwingen gar kein so schlechtes Gefühl“, war die Polizeisportlerin ein wenig ratlos.

Chance auf Top-16 verspielt
Besonders bitter: Durch das Verpassen der Finalheats hat die Kästle-Pilotin auch keine Chance mehr, sich in die Top-16 der Gesamtwertung zu verbessern. Das hätte es aber gebraucht, um am Sonntag beim großen Saisonfinale nochmals an den Start gehen zu dürfen.

Lesen Sie auch:
Sonja Gigler (2. v. li.) glänzte am Wochenende in Veysonnaz mit Rang zwei.
Nach Podest-Sensation
Selbstvertrauen bei ÖSV-Dame ist da – der Käse weg
25.01.2026
Rang zwei in Veysonnaz
ÖSV-Lady rast nach langer Leidenszeit aufs Podest
24.01.2026
Skicrosserin Gigler:
„Es war eine lange und schwierige Zeit“
13.11.2025

13 Weltcupstarts, achtmal Quali verpasst
Damit ist für Gigler ihre Comeback-Weltcupsaison nach zweijähriger Verletzungpause vorzeitig vorbei. Die Bilanz: Bei 13 Weltcupstarts verpasste sie achtmal die Quali und schied zweimal im Achtelfinale aus. In Kanada holte sie Platz zwölf.

Veysonnaz gibt Hoffnung
Die Highlights: Mit den Rängen zwei und acht in Veysonnaz (Sz) löste Gigler ihr Olympiaticket und bewies, dass sie immer noch pfeilschnell ist. 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Vorarlberg
27.03.2026 18:25
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Bregenz
-2° / 2°
Symbol stark bewölkt
Bludenz
-0° / 4°
Symbol bedeckt
Dornbirn
1° / 6°
Symbol bedeckt
Feldkirch
0° / 5°
Symbol bedeckt

krone.tv

Der deutsche Bundesrat hat strengere Regeln für Empfängerinnen und Empfänger der Grundsicherung ...
Auch Eltern betroffen
Deutschland verschärft Regeln für Grundsicherung
Tagelang wurde um den Buckelwal gebangt, Freitagmorgen herrschte zunächst Erleichterung. Doch ...
Kampf um jeden Meter
Tierdrama geht weiter: Buckelwal auf Zickzack-Kurs
Wer zu wenige Strafzettel ausstellte, wurde zum Rapport beordert. Dem wollte ein Polizist ...
Polizist verurteilt
Immer mehr Strafzettel wegen „Stricherlliste“
Iranischer Drohnenangriff auf Kuwait am Mittwoch: Mit russischen Drohnen könnte Teheran ...
Will Regime stärken
Geheimdienste: Russland schickt dem Iran Drohnen
Seit mehreren Tagen wird in Deutschland versucht, einen gestrandeten Wal zu retten.
Steckt in Bucht fest
Deutsche bangen um gestrandeten Buckelwal
Newsletter

Gelesen

Kommentiert
Wirtschaft
Supermarkt wirft Lindt-Hasen jetzt aus Sortiment
152.572 mal gelesen
Für viele gehört der Goldhase zum Osterfest dazu – aufgrund der zuletzt so massiv gestiegenen ...
Oberösterreich
20-Jährige starb am Weg zur Mathematik-Schularbeit
114.653 mal gelesen
Krone Plus Logo
Im Mona-Lisa- Tunnel kam es am Donnerstagmorgen zu dem schweren Unfall.
Wirtschaft
Großangriff lässt russische Öl-Exporte einbrechen
110.743 mal gelesen
Angriffe gegen die Energieinfrastruktur stehen im Ukraine-Krieg an der Tagesordnung.
Innenpolitik
Marterbauer: Erbschaftssteuer „nur Frage der Zeit“
1771 mal kommentiert
Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ) am Donnerstag im Parlament
Kolumnen
Im Iran wird die Zukunft der Koalition zerschossen
1478 mal kommentiert
Nur eine Partei profitiert vom Irankrieg – und es ist weder die SPÖ noch die ÖVP, noch sind es ...
Innenpolitik
Regierung drängt Länder jetzt zur Energiewende
1327 mal kommentiert
Das Gesetz ist notwendig, um das Ziel, die jährliche Stromproduktion bis 2030 um 27 ...
Mehr Vorarlberg
0,09 Sekunden fehlten
Saison von ÖSV-Dame endet in Schweden vorzeitig
Raus aus Gas & Öl
Grüne wollen Klimastrategie gesetzlich absichern
Vorarlberger Kulturgut
Bregenzer Riesen-Fastentuch restauriert
Polizei warnt:
Schockanrufe häufen sich im Raum Feldkirch
Schieflage
Versicherungsunternehmen in Pleite gerutscht
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf