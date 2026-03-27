Konferenz mit Deutschland – ab 20.45 Uhr LIVE

Heute stehen zahlreiche Freundschaftsspiele auf dem Programm. Deutschland ist zu Gast in der Schweiz, die Niederlande empfangen Norwegen, England spielt gegen Uruguay, Spanien trifft auf Serbien und der ÖFB-WM-Gegner Algerien trifft auf Guatemala. Wir berichten ab 20:45 Uhr live in der Konferenz – siehe Ticker unten.