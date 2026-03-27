Vom Studentenheim ins Millionengeschäft

Korbjäger, die unter tosendem Applaus den Court betreten. Dazu Dunkin-Wettbewerbe, Feuershows, Pausenacts und eine Liveübertragung. Liest sich alles nach dem All-Star-Spiel der NBA, oder? Denkste! Am Samtag (ab 14.30 Uhr) sind in der Sport Arena Wien (3000 Zuschauer werden erwartet) die Studenten am Zug, ringen drei Unis beim Herren- und Frauen-Finale der Austrian College Sports League um den Titel. Gründer ist der Niederösterreicher Lawrence Gimeno, der sich die Inspiration für seine Basketball- und Football-Ligen – no na – in den USA holte.