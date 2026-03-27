Vom Studentenheim ins Millionengeschäft

Gründer Lawrence Gimeno sorgte mit der Austrian College Sports League für einen echten Hype. Der Niederösterreicher ist auch der Erfinder des Kaisertrikots, das in den sozialen Medien durch die Decke ging. Beim ACSL-Basketball-Finale in der Sport Arena Wien werden am Samstag 3000 Fans erwartet.
Korbjäger, die unter tosendem Applaus den Court betreten. Dazu Dunkin-Wettbewerbe, Feuershows, Pausenacts und eine Liveübertragung. Liest sich alles nach dem All-Star-Spiel der NBA, oder? Denkste! Am Samtag (ab 14.30 Uhr) sind in der Sport Arena Wien (3000 Zuschauer werden erwartet) die Studenten am Zug, ringen drei Unis beim Herren- und Frauen-Finale der Austrian College Sports League um den Titel. Gründer ist der Niederösterreicher Lawrence Gimeno, der sich die Inspiration für seine Basketball- und Football-Ligen – no na – in den USA holte.
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