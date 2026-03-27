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Sabitzer: Erst zuckersüß mit Tochter, dann eiskalt

Fußball International
27.03.2026 18:17
Jubel nach dem 1:0 von Marcel Sabitzer
Jubel nach dem 1:0 von Marcel Sabitzer(Bild: APA/GEORG HOCHMUTH)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Ja, wie süß war das denn! Marcel Sabitzer lief vor Österreichs ersten WM-Test gegen Ghana am Freitag mit seiner Tochter Mary-Lou ein. Eine Portion Extra-Motivation für seinen eiskalt verwerteten Elfmeter zum 1:0.

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Schon vor dem Hinauslaufen der Mannschaft kam der Dortmund-Kicker extra raus auf den Rasen, um seine wartende Tochter zu begrüßen. Sabitzer drückte die bald Siebenjährige innig – und merkte sofort, dass es viel zu kalt ist. Mit einem Lächeln nahm es Mary-Lou gelassen und freute sich auf den großen Augenblick.

(Bild: GEPA)
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Elfer verwertet
Wenige Minuten später war es dann soweit. Sabitzer lief mit seiner Tochter ein und legte ihr während des Abspielens der Bundeshymne dann auch tatsächlich seine Jacke um die Schultern. Und das familiäre Umfeld dürfte dem 32-Jährigen extra motiviert haben. Den fälligen Elfmeter verwertete er in Minute 12 souverän. 

Sabitzer ist seit 2017 mit der ehemaligen „Bachelor“-Gewinnerin Katja Kühne liiert. Tochter Mary-Lou kam im April 2019 zur Welt

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