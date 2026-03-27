Sabitzer: Erst zuckersüß mit Tochter, dann eiskalt

Schon vor dem Hinauslaufen der Mannschaft kam der Dortmund-Kicker extra raus auf den Rasen, um seine wartende Tochter zu begrüßen. Sabitzer drückte die bald Siebenjährige innig – und merkte sofort, dass es viel zu kalt ist. Mit einem Lächeln nahm es Mary-Lou gelassen und freute sich auf den großen Augenblick.