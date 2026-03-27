Sabitzer: Erst zuckersüß mit Tochter, dann eiskalt

Ja, wie süß war das denn! Marcel Sabitzer lief vor Österreichs ersten WM-Test gegen Ghana am Freitag mit seiner Tochter Mary-Lou ein. Eine Portion Extra-Motivation für seinen eiskalt verwerteten Elfmeter zum 1:0.
Schon vor dem Hinauslaufen der Mannschaft kam der Dortmund-Kicker extra raus auf den Rasen, um seine wartende Tochter zu begrüßen. Sabitzer drückte die bald Siebenjährige innig – und merkte sofort, dass es viel zu kalt ist. Mit einem Lächeln nahm es Mary-Lou gelassen und freute sich auf den großen Augenblick.
Elfer verwertet
Wenige Minuten später war es dann soweit. Sabitzer lief mit seiner Tochter ein und legte ihr während des Abspielens der Bundeshymne dann auch tatsächlich seine Jacke um die Schultern. Und das familiäre Umfeld dürfte dem 32-Jährigen extra motiviert haben. Den fälligen Elfmeter verwertete er in Minute 12 souverän.
Sabitzer ist seit 2017 mit der ehemaligen „Bachelor“-Gewinnerin Katja Kühne liiert. Tochter Mary-Lou kam im April 2019 zur Welt
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.