Asbest: Langes Warten auf aktuelle Luft-Messwerte

„Recht auf Klarheit“

Die Umweltschützer pochen nun darauf, dass dieses Versprechen eingehalten wird. „Die Geheimniskrämerei muss endlich aufhören. Die betroffenen Menschen haben ein Recht auf Klarheit“, sagt Greenpeace-Umweltchemiker Herwig Schuster. Um die Herausgabe der Daten zu erreichen, haben die Naturschützer eine Anfrage nach dem Umweltinformationsgesetz gestellt.