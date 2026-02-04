„Der Asbest-Gefahr zu lange tatenlos zugesehen“

„Seit Langem aktenkundig“

„Die zentrale Frage lautet nicht nur, was in den letzten Wochen passiert ist, sondern wie in den vergangenen Jahren kontrolliert, geprüft und bewertet worden ist“, erklären Wiesler und Karacsony. Die Parteikollegen verweisen unter anderem auf asbesthaltigen Streusplitt, der bereits 2008 zurückgerufen werden musste. „Der Abbau wurde dennoch fortgesetzt. Asbest im Südburgenland ist seit Langem aktenkundig“, merkt Wiesler kritisch an. Im Fall des Steinbruchs Bernstein seien im Juni 2025 besorgniserregende Bedenken wegen möglicher Gesundheitsbelastungen geäußert worden.