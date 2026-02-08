Asbest: Sperre von belasteten Bereichen gefordert

Entsorgen oder sperren

Im Mittelpunkt des Aktionsplans steht dabei das Entfernen des belasteten Materials. Sollte das nicht möglich sein, wird ein Absperren des Bereiches gefordert. Die Umweltschützer wollen, dass besonders bei sensiblen Orten – wie Spielplätzen, Kindergärten oder Gesundheitseinrichtungen – genau geprüft wird, ob dort belastetes Material eingesetzt wurde. Sollte sich dabei herausstellen, dass Asbestfasern in die Luft gelangen können, sollen diese ebenfalls gesperrt werden.