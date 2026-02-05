Asbest-Taskforce: „Niemand braucht Angst haben“

Stein des Anstoßes: Erweiterung des Steinbruchs Rumpersdorf

Ausgelöst wurde die Causa durch die Sperre von vier Steinbrüchen Anfang Jänner sowie durch von Greenpeace veröffentlichte Materialproben mit teils sehr hohen Asbestanteilen, unter anderem bei der Klinik Oberwart und dem Skaterpark in Rechnitz. Den Anstoß für die behördlichen Prüfungen gab ein Erweiterungsantrag eines Steinbruchs, in dessen Zuge Analysen durchgeführt wurden. Die ersten Luftmessungen wurden an neun Standorten im Bezirk Oberwart durchgeführt – genau dort, wo Greenpeace zuvor Proben genommen hatte. Im Fokus stand dabei nicht das Gestein selbst, sondern die Frage, ob gefährliche Asbestfasern tatsächlich in die Atemluft gelangen.