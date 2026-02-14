Warum Indien für Europa zum „besseren China“ wird

Beim ersten Besuch in Indien 1975 lag zwischen dem Flughafen und der Stadt Mumbai (vormals Bombay) noch viel Grünland. Beim zweiten Besuch 1996 war dieses Gebiet mit Slums übersät. Kürzlich wurden dort moderne Wohnblocks hochgezogen. Das mit 1400 Millionen Einwohnern bevölkerungsreichste Land ist bald nicht mehr wiederzuerkennen. „Old India“ ist auf dem besten Weg, so wie China, ein Schwergewicht der Weltwirtschaft zu werden.