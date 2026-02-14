Der Hartberger, der von Beckenbauer entdeckt wurde

Schafft Fußball-Bundesligist Hartberg am Ende den Sprung in die Top-Sechs und darf weiter von Europa träumen? Die Chancen stehen nicht schlecht. Ein Grund dafür ist Ritzy Hülsmann. Der 2,05-Meter-Hüne lernte bei den Bayern und sorgte heuer schon als Tormann für zwei Assists. Die nächste Hürde? Lieblingsgegner Altach!