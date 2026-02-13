Salzburger erschoss Einbrecher: Mordanklage!

Doch der Ungar reagierte nicht, lief weiter. Daraufhin feuerte der Angeklagte: zuerst zwei Warnschüsse neben dem Körper des Einbrechers. Da der Ungar weiter flüchtete, ging der 66-Jährige, wie es in der Anklageschrift heißt, in die Knie: um einen „besseren Stand zum Zielen zu haben“, da auch Blätter und Äste eines Baumes die Sicht behinderten. Das Projektil drang in den Hinterkopf des 31-Jährigen ein. Später starb der Ungar im Spital. Der Anklage nach „wurde der Angeklagte weder attackiert noch glaubte er, von diesem attackiert zu werden“. Der Einbrecher hatte laut den Ermittlungen auch kein Messer in der Hand, wie vom Schützen behauptet.