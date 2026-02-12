Schilling sorgt am Red Carpet für Protest-Eklat

Für einen Überraschungsmoment am roten Teppich des Opernballs sorgte die grüne EU-Abgeordnete Lena Schilling. Sie protestierte mit einem Banner für eine Erbschaftssteuer und mehr Klimaschutz. Auch ihr Kleid war speziell...
Den aufsehenerregendsten Auftritt am roten Teppich des Wiener Opernballs lieferte die EU-Abgeordneten Lena Schilling. Während Stars, Sternchen und jene, die es gerne wären, sich in ihren Festoutfits am roten Teppich des Wiener Opernballs präsentierten, hielt die streitbare Politikerin einen Banner mit der Aufschrift „Nobel geht die Welt zugrunde“ in die Medienkameras.
„Ich bin nicht hier, um feiern zu gehen“
„Ich bin am Opernball, um ein Zeichen zu setzen und nicht, um feiern zu gehen“, betont die grüne Politikerin. Sie möchte sich mit ihrer Aktion für eine Erbschaftssteuer und Klimaschutz starkmachen. „Der Opernball wird von der OMV gesponsert und nennt sich ein ‘Green Event‘. Das möchte ich nicht unkommentiert lassen“, sagt sie. Sie möchte den Abend in der Oper nützen, um mit den Ballgästen über ihre Anliegen zu sprechen.
Ungewöhnliches Kleid
Auch ihr Ballkleid ist ein politisches Statement. Auf dem Kleid prangt die Aufschrift „Tax the rich, save the climate“ – eine Spezialanfertigung eines Designers, der lieber anonym bleiben möchte. Ob Klimaaktivistin Luisa Neubauer, die in der Vergangenheit mit ähnlichen Aktionen aufgefallen war, ihr als Vorbild gedient hat? „Nein. Ich möchte einfach dieses riesige kulturelle Event auch als Parlamentarierin nützen.“
„Ihr tanzt – wir brennen“
Der diesjährige Opernball ist der erste, bei dem Schilling als Ballgast teilnimmt. Vor zwei Jahren war sie bereits dort und sorgte mit einem Banner mit der Aufschrift „Ihr tanzt – wir brennen“ für Aufsehen. In die Oper schaffte sie es damals nicht – sie wurde des roten Teppichs verwiesen.
