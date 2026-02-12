Schilling sorgt am Red Carpet für Protest-Eklat

„Ich bin nicht hier, um feiern zu gehen“

„Ich bin am Opernball, um ein Zeichen zu setzen und nicht, um feiern zu gehen“, betont die grüne Politikerin. Sie möchte sich mit ihrer Aktion für eine Erbschaftssteuer und Klimaschutz starkmachen. „Der Opernball wird von der OMV gesponsert und nennt sich ein ‘Green Event‘. Das möchte ich nicht unkommentiert lassen“, sagt sie. Sie möchte den Abend in der Oper nützen, um mit den Ballgästen über ihre Anliegen zu sprechen.