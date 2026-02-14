Österreichs viertes Gold kam mitten in der Nacht

Ihr seid ja komplett verrückt!“ Das Trainerteam von Italiens Ski-Heldin Federica Brignone konnte die Party-Szenen im Austria House kaum glauben. Dass die frisch gebackene Super-G-Olympiasiegerin ihre Goldene zu später Stunde im rot-weiß-roten Hexenkessel feierte, war so etwas wie der Ritterschlag.