Österreichs viertes Gold kam mitten in der Nacht

Olympia: Diese Spiele haben einen eigenen Duft
Wieso Federica Brignone und Conny Hütter im Austria House für einen Stromausfall sorgten. Wer dafür sorgte, dass die „Power“ wieder zurückkam. Warum für unsere Rodler Silber das neue Gold ist.
Ihr seid ja komplett verrückt!“ Das Trainerteam von Italiens Ski-Heldin Federica Brignone konnte die Party-Szenen im Austria House kaum glauben. Dass die frisch gebackene Super-G-Olympiasiegerin ihre Goldene zu später Stunde im rot-weiß-roten Hexenkessel feierte, war so etwas wie der Ritterschlag.
