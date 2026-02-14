Jetzt zeigt sich das wahre Ausmaß des Öko-Dramas

Skeleton-Showdown: Rast Flock heute zu Gold?
Die Aufräumarbeiten der MA 49 (Forstamt) in der Unteren Lobau machen das Grauen des rätselhaften Massensterbens sichtbar. 650 Fischleichen, teils bis zu zwei Meter lange Tiere, wurden an nur einem einzigen Tag geborgen. Das Desaster ist aber noch größer. Ist das Schönauer Wasser noch zu retten?
Passanten hatten am vergangenen Wochenende viele verendete Fische im trüben Wasser entdeckt, welche das getaute Eis freigegeben hat. Am Donnerstag begann die zuständige MA 49 – nach einem „Krone“-Bericht – mit den Aufräumarbeiten.
