Unglück in Sarajevo
Straßenbahn entgleist und mäht Wartende nieder
Zu einem tragischen Unglück ist es am Donnerstag in der bosnischen Hauptstadt Sarajevo gekommen. Aus noch unbekannten Gründen entgleiste eine Straßenbahngarnitur in einer Kurve und krachte in eine Haltestelle. Eine Person wurde getötet, vier weitere verletzt.
Aufnahmen aus einer Dashcam, die in den sozialen Medien verbreitet wurden, zeigen die fatale Entgleisung. Die Straßenbahngarnitur fährt mit wahrscheinlich mit zu hoher Geschwindigkeit in eine Linkskurve, entgleist und schlittert teilweise am Gleiskörper und teilweise auf der angrenzenden Fahrbahn. Dabei prallt die Tram in einen parallel fahrenden Pkw. Wenig später kracht der Zug in eine Haltestelle. Es fliegen in die Luft und eine riesige Staubwolke steigt auf.
17-Jährige verliert ein Bein
Zum Zeitpunkt des Unfalls befanden sich mehrere Menschen in der Haltestelle und wurden von der Straßenbahn erfasst. Für einen Kunststudenten aus Sarajevo kam jede Hilfe zu spät, er starb an seinen schweren Verletzungen noch an Ort und Stelle. Vier weitere Personen wurden zum Teil erheblich verletzt. Einem 17-jährigen Mädchen mussten nach bosnischen Medienberichten ein Bein amputiert werden.
Die Unfallursache ist noch unbekannt. Die zuständige Staatsanwaltschaft hat Ermittlungen eingeleitet.
