Straßenbahn entgleist und mäht Wartende nieder

Aufnahmen aus einer Dashcam, die in den sozialen Medien verbreitet wurden, zeigen die fatale Entgleisung. Die Straßenbahngarnitur fährt mit wahrscheinlich mit zu hoher Geschwindigkeit in eine Linkskurve, entgleist und schlittert teilweise am Gleiskörper und teilweise auf der angrenzenden Fahrbahn. Dabei prallt die Tram in einen parallel fahrenden Pkw. Wenig später kracht der Zug in eine Haltestelle. Es fliegen in die Luft und eine riesige Staubwolke steigt auf.