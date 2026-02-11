Lindsey Vonn zeigt Horror-Bild aus dem Krankenbett

Daumen hoch von Lindsey Vonn nach ihrem schrecklichen Sturz bei der Olympia-Abfahrt! Die 41-jährige US-Amerikanerin meldete sich am Mittwochabend nach ihrer dritten Operation mit einem schockierenden Foto aus dem Krankenbett.
„Ich hatte heute meine 3. OP und sie war erfolgreich“, schreibt Vonn neben ein Foto aus dem Krankenbett. Es zeigt die Speed-Queen mit einem riesigen Stützgestell und mehreren Schrauben im Bein. Ein sogenannter äußerer Fixateur ist nötig, um die gebrochenen Knochen von außen zu stabilisieren.
„Ich mache Fortschritte“
Vonn liegt derzeit im Ca‘ Foncello-Krankenhaus in Treviso, schreibt weiter: „Erfolg heute hat eine ganz andere Bedeutung als vor ein paar Tagen. Ich mache Fortschritte, und auch wenn es langsam vorangeht, weiß ich, dass alles gut werden wird. Ich bin dankbar für all das unglaubliche medizinische Personal, Freunde, Familie, die an meiner Seite waren und für den wunderschönen Ausdruck von Liebe und Unterstützung von Menschen auf der ganzen Welt.“
Die 41-Jährige, deren Traum von Olympia-Gold in der Abfahrt nach wenigen Sekunden zerplatzt war, bedankte sich außerdem beim medizinischen Team und ihren Unterstützern. „Außerdem gratuliere ich meinen Teamkollegen und allen Athleten des Team USA, die mich inspirieren und mir etwas geben, worüber ich mich freuen kann.“
Vonn hat einen komplizierten Schienbeinbruch erlitten, der stabil sei, aber eben mehrere Operationen benötige. Der Kreuzbandriss habe mit dem Sturz nichts zu tun, sie habe eine zu enge Linie genommen, schrieb die US-Amerikanerin am Montag auf Instagram.
Trotz der starken Schmerzen bereue sie nichts. „Am Start zu stehen, war ein unglaubliches Gefühl, das ich nie vergessen werde. Dort mit dem Wissen zu stehen, dass ich eine Chance auf den Sieg hatte, war schon ein Sieg für sich. Ich wusste, dass es ein Risiko ist. Es war und wird immer ein unglaublich gefährlicher Sport sein.“
