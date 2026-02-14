Organisator weiß: „Nach dem Ball ist vor dem Ball“

Olympia: Diese Spiele haben einen eigenen Duft
Bauernbundball-Organisator Raffael Fux war am Freitag bereits zum 25. Mal beim größten Ball Europas dabei. Er kennt jede Ecke der Grazer Stadthalle und verriet der „Krone“ die größten Herausforderungen und schönsten Highlights.
Ausgelassene Stimmung, steirische Köstlichkeiten und heimische Klänge – als die rund 16.000 Gäste des Bauernbundballs die Freitagnacht durchtanzten, war vom Trubel der Vortage nichts mehr zu spüren. Was aber hinter dem reibungslosen Ballabend steckt, weiß Organisator Raffael Fux.
