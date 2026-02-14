Organisator weiß: „Nach dem Ball ist vor dem Ball“

Ausgelassene Stimmung, steirische Köstlichkeiten und heimische Klänge – als die rund 16.000 Gäste des Bauernbundballs die Freitagnacht durchtanzten, war vom Trubel der Vortage nichts mehr zu spüren. Was aber hinter dem reibungslosen Ballabend steckt, weiß Organisator Raffael Fux.