Klima im Wandel: Eine komplizierte Sache …

Es war auf der Erde schon mal viel wärmer als heute. Können wir daraus für die heutige Klimadebatte etwas ableiten? Das ist Ansichtssache, findet „Krone“-Wissenschaftsexperte Christian Mähr.
Wir leben in unruhigen Zeiten – politisch sowieso, klimatisch aber auch. Wir müssen dazu nur eine andere Zeitskala anlegen: Während des Erdmittelalters stapften nicht nur die sattsam bekannten Dinosaurier ebenso omnipräsent über den Erdball wie heute über die Kinoleinwand, es war weltweit auch ziemlich warm – auf der Erde gab es nirgends auch nur das kleinste Stückchen Eis, von den Gipfeln der höchsten Gebirge vielleicht abgesehen. Diese einigermaßen idyllische Periode endete bekanntlich abrupt mit dem Einschlag eines zehn Kilometer großen Asteroiden, der 70 Prozent aller Arten auslöschte, darunter auch alle Dinosaurier. Das Ereignis hat massenmedial die Aufmerksamkeit derart auf sich konzentriert, dass auf die folgenden Jahrmillionen nicht mehr so geachtet wurde. Die Säugetiere haben die entstehende Lücke besetzt, dem verdanken wir Menschen unseren Aufstieg zur herrschenden Spezies und so weiter ... Das sind Dinge, die uns heutzutage schon aufgeweckte Zwölfjährige herunterbeten können.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.