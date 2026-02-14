Klima im Wandel: Eine komplizierte Sache …

Wir leben in unruhigen Zeiten – politisch sowieso, klimatisch aber auch. Wir müssen dazu nur eine andere Zeitskala anlegen: Während des Erdmittelalters stapften nicht nur die sattsam bekannten Dinosaurier ebenso omnipräsent über den Erdball wie heute über die Kinoleinwand, es war weltweit auch ziemlich warm – auf der Erde gab es nirgends auch nur das kleinste Stückchen Eis, von den Gipfeln der höchsten Gebirge vielleicht abgesehen. Diese einigermaßen idyllische Periode endete bekanntlich abrupt mit dem Einschlag eines zehn Kilometer großen Asteroiden, der 70 Prozent aller Arten auslöschte, darunter auch alle Dinosaurier. Das Ereignis hat massenmedial die Aufmerksamkeit derart auf sich konzentriert, dass auf die folgenden Jahrmillionen nicht mehr so geachtet wurde. Die Säugetiere haben die entstehende Lücke besetzt, dem verdanken wir Menschen unseren Aufstieg zur herrschenden Spezies und so weiter ... Das sind Dinge, die uns heutzutage schon aufgeweckte Zwölfjährige herunterbeten können.