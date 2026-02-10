Angelina Jolie verzauberte in transparentem Kleid

Angelina Jolie hat bei der Premiere ihres neuen Films „Cotoure“ in Paris einen wahren Glamour-Auftritt hingelegt. Die Schauspielerin verzauberte am roten Teppich in einem transparenten Glitzerkleid und mit funkelndem Schmuck.
In einem Look wie diesem hat man Angelina Jolie lange nicht gesehen. Die Schauspielerin, die bei Filmpremieren gerne auf schwarze Looks setzt, überraschte am Montagabend in einem Kleid von Givenchy, das auf den zweiten Blick ziemlich freizügig war.
Tiefe Einblicke am Red Carpet
Zwar zogen sich zahlreiche silberne Pailletten in Blumenranken über die Kurven der 50-Jährigen. Gleichzeitig war der Stoff unter dem floralen Muster transparent – und bot somit ziemlich tiefe Einblicke!
Dazu kombinierte die Oscarpreisträgerin funkelnden Schmuck: Ohrstecker und einen 15 Karat großen Diamantring. Ihre blondierte Mähne hatte Jolie zudem in sanften Glamour-Wellen gestylt.
Bewegendes Thema
In „Couture“ ist Jolie als Filmregisseurin Maxine Walker zu sehen, die während ihrer Arbeit für ein renommiertes Modehaus bei der Pariser Modewoche mit der Diagnose Brustkrebs konfrontiert wird.
Ein Thema, das Jolie, die sich 2013 einer präventiven doppelten Mastektomie unterzogen hatte, tief bewegt. „Zu oft sprechen Filme über die Kämpfe von Frauen – besonders bei Krebs – nur über Enden und Traurigkeit, selten über das Leben“, verriet Jolie in einem Interview mit „Time France“.
Und erklärte, dass dies in „Couture“ zum Glück anders sei: „Ich liebe diesen Film, weil er eine Geschichte erzählt, die weit über den Weg einer kranken Person hinausgeht: Er zeigt das Leben.“
