Glamour bei Premiere

Angelina Jolie verzauberte in transparentem Kleid

Star-Style
10.02.2026 10:44
Angelina Jolie legte in einem transparenten Kleid mit funkelndem Blumenmuster einen Wow-Auftritt ...
Angelina Jolie legte in einem transparenten Kleid mit funkelndem Blumenmuster einen Wow-Auftritt hin.(Bild: AFP/THOMAS SAMSON)
Porträt von Daniela Altenweisl
Von Daniela Altenweisl

Angelina Jolie hat bei der Premiere ihres neuen Films „Cotoure“ in Paris einen wahren Glamour-Auftritt hingelegt. Die Schauspielerin verzauberte am roten Teppich in einem transparenten Glitzerkleid und mit funkelndem Schmuck.

In einem Look wie diesem hat man Angelina Jolie lange nicht gesehen. Die Schauspielerin, die bei Filmpremieren gerne auf schwarze Looks setzt, überraschte am Montagabend in einem Kleid von Givenchy, das auf den zweiten Blick ziemlich freizügig war.

Tiefe Einblicke am Red Carpet
Zwar zogen sich zahlreiche silberne Pailletten in Blumenranken über die Kurven der 50-Jährigen. Gleichzeitig war der Stoff unter dem floralen Muster transparent – und bot somit ziemlich tiefe Einblicke!

(Bild: AFP/THOMAS SAMSON)

Dazu kombinierte die Oscarpreisträgerin funkelnden Schmuck: Ohrstecker und einen 15 Karat großen Diamantring. Ihre blondierte Mähne hatte Jolie zudem in sanften Glamour-Wellen gestylt. 

Bewegendes Thema
In „Couture“ ist Jolie als Filmregisseurin Maxine Walker zu sehen, die während ihrer Arbeit für ein renommiertes Modehaus bei der Pariser Modewoche mit der Diagnose Brustkrebs konfrontiert wird.

Angelina Jolie war in Paris, um ihren neuen Film „Couture“ vorzustellen.
Angelina Jolie war in Paris, um ihren neuen Film „Couture“ vorzustellen.(Bild: AFP/THOMAS SAMSON)

Ein Thema, das Jolie, die sich 2013 einer präventiven doppelten Mastektomie unterzogen hatte, tief bewegt. „Zu oft sprechen Filme über die Kämpfe von Frauen – besonders bei Krebs – nur über Enden und Traurigkeit, selten über das Leben“, verriet Jolie in einem Interview mit „Time France“.

Und erklärte, dass dies in „Couture“ zum Glück anders sei: „Ich liebe diesen Film, weil er eine Geschichte erzählt, die weit über den Weg einer kranken Person hinausgeht: Er zeigt das Leben.“

