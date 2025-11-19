Thronton packt über das Blutamulett von Jolie aus

Jahrelang rankten sich die wildesten Gerüchte um die Beziehung von Angelina Jolie und Billy Bob Thronton. Der Grund dafür war vor allem ein Anhänger, den sowohl die Oscarpreisträgerin, als auch ihr Ehemann um den Hals trugen, und der angeblich mit dem Blut des jeweils anderen gefüllt war. Ein Liebesbeweis, wie gemunkelt wurde.