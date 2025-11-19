Vorteilswelt
Liebes-Mythos

Thronton packt über das Blutamulett von Jolie aus

Society International
19.11.2025 09:51
Diese Liebe ging unter die Haut: Angelina Jolie und Billy Bob Thornton waren drei Jahre lang ...
Diese Liebe ging unter die Haut: Angelina Jolie und Billy Bob Thornton waren drei Jahre lang verheiratet. Doch was hat es wirklich mit ihren Blutamuletten auf sich?

Es gilt wohl als das schrägste Liebes-Accessoire Hollywoods: das Blutamulett, das einst Angelina Jolie und Billy Bob Thornton getragen haben. Doch jetzt packt der Schauspieler erstmals über die wilden Gerüchte rund um das angeblich mit Blut gefüllte Fläschchen, das er während der Ehe mit der Hollywood-Schönheit um den Hals getragen hatte, aus.

Jahrelang rankten sich die wildesten Gerüchte um die Beziehung von Angelina Jolie und Billy Bob Thronton. Der Grund dafür war vor allem ein Anhänger, den sowohl die Oscarpreisträgerin, als auch ihr Ehemann um den Hals trugen, und der angeblich mit dem Blut des jeweils anderen gefüllt war. Ein Liebesbeweis, wie gemunkelt wurde.

Thornton räumt mit Mythos auf
Doch jetzt räumte der 70-Jährige mit dem Mythos auf. Im Interview mit dem „Rolling Stone“ verriet Thornton, dass es die berüchtigten „Blutampullen“ in Wahrheit gar nie gegeben habe.

Billy Bob Thornton packt über den Mythos rund um das Blutamulett von Angelina Jolie aus.
Billy Bob Thornton packt über den Mythos rund um das Blutamulett von Angelina Jolie aus.

Der Schauspieler verriet jetzt: Bei dem angeblichen Blutamulett habe es sich lediglich um ein kleines Medaillon mit einem Blutstropfen des jeweils anderen gehandelt. Es sei „eine romantische kleine Idee“ gewesen, schmunzelte Thornton.

Doch dann hätten die Medien diese Liebes-Geste schnell in ein kleines Schauermärchen verwandelt und sie beide zu „Vampiren“ gemacht, die in einem Kerker lebten und „das Blut voneinander tranken“. 

„Eine der schönsten Zeiten meines Lebens“
Trotz des medialen Wirbels um ihre Beziehung denke er noch immer gerne an die Ehe mit Angelina Jolie zurück, fuhr Thronton fort. „Das war eine der schönsten Zeiten meines Lebens.“ Bis heute sei er eng mit seiner Ex-Gattin verbunden, sie beide seien „immer noch sehr, sehr gute Freunde“.

Vielleicht auch, weil nach der Trennung der Rosenkrieg ausblieb, wie der Schauspieler betonte. Getrennt hätten er und Jolie sich einfach, weil ihnen das Leben dazwischengekommen sei. „Wir hatten unterschiedliche Vorstellungen, unterschiedliche Wege, verschiedene Karrieren.“

Billy Bob Thornton und Angelina Jolie waren von 2000 bis 2003 verheiratet. Für Thornton war es bereits die vierte Ehe, für Jolie die zweite. Mittlerweile ist der Schauspieler mit Connie Angland glücklich. 

