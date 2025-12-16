Schauspielerin Angelina Jolie zeigt ihre OP-Narben

Angelina Jolie: Wollte andere Frauen ermutigen

An ihrem neuen Film möge sie besonders, dass er mehr erzähle als die Geschichte eines kranken Menschen: Er zeige das Leben. Mit der Abnahme ihrer Brüste im Jahr 2013 habe Jolie („Maleficent“, „Mr. & Mrs. Smith“) andere dazu ermutigen wollen, fundierte Entscheidungen zu treffen.