USA arbeiten bei Atomkraft mit Armenien zusammen

Schwierigkeiten mit dem Iran

Im Oman werden am Dienstag wieder Atom-Verhandlungen zwischen der iranischen Führung und der US-Regierung geführt. Diese dürften vergleichsweise konfliktbehafteter sein. Westliche Staaten werfen Teheran vor, nach einer Atombombe zu streben. Für sein „friedliches Atomprogramm und seine Urananreicherung“ habe der Iran „einen sehr hohen Preis bezahlt“, sagte der dortige Außenminister Abbas Araqchi und erteilte Forderungen nach dem Ende der Urananreicherung zugleich eine Absage. Niemand habe das Recht, „uns unser Verhalten vorzuschreiben“.