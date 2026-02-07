Trump lobt Gespräche mit dem Iran als „sehr gut“

Nach Niederschlagung von Protesten droht Eskalation

Die indirekten Gespräche wurden vor dem Hintergrund einer drohenden Eskalation zwischen dem Iran und den USA geführt. Sie fanden etwa einen Monat nach der gewaltsamen Niederschlagung der jüngsten Protestwelle im Iran mit tausenden getöteten Demonstranten statt. Seitdem hatte US-Präsident Donald Trump den Druck auf Teheran massiv erhöht. Er drohte mit einer Militärintervention und schickte unter anderem den Flugzeugträger USS Abraham Lincoln in den Persischen Golf.