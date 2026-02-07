Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Atomfrage im Fokus

Trump lobt Gespräche mit dem Iran als „sehr gut“

Außenpolitik
07.02.2026 07:59
US-Präsident Donald Trump
US-Präsident Donald Trump(Bild: AFP/SAMUEL CORUM)
Porträt von krone.at
Von krone.at

US-Präsident Donald Trump hat die Gespräche mit dem Iran in einer ersten indirekten Verhandlungsrunde als „sehr gut“ gelobt. „Der Iran scheint sehr daran interessiert zu sein, ein Abkommen zu schließen“, sagte Trump am Freitag (Ortszeit). Die nächste Gesprächsrunde werde „Anfang der kommenden Woche“ stattfinden.

0 Kommentare

Der Iran wolle einen Deal mit den USA, so Trump. Er bekräftigte die rote Linie der USA, wonach der Iran keine Atomwaffen erlangen dürfe. Nachdem er in den vergangenen Wochen vor allem Drohungen in Richtung Teheran ausgestoßen hatte, zeigte er sich nun konziliant und betonte, dass es „reichlich Zeit“ für die Verhandlungen über einen Deal gebe.

Auch Iran hatte Gespräche am Freitag positiv bilanziert
Zuvor hatte bereits der iranische Außenminister Abbas Araqchi das Klima bei den Verhandlungen in der omanischen Hauptstadt Maskat als „sehr positiv“ bezeichnet. Laut Araqchi konzentrierten sich die Gespräche ausschließlich auf die Atomfrage.

Irans Außenminister Abbas Araqchi
Irans Außenminister Abbas Araqchi(Bild: AFP/HANDOUT)

Die USA hatten zuvor darauf gedrängt, dass auch die Unterstützung Teherans für Milizen im Nahen und Mittleren Osten und sein ballistisches Raketenprogramm auf die Tagesordnung gesetzt werden müssten. Bei den Treffen hatten die Delegationen der verfeindeten Staaten nicht direkt miteinander konferiert, sondern über Vermittler des Oman.

Lesen Sie auch:
Iran-Experte im Talk
„Teheran nimmt die Drohkulisse nicht mehr ernst“
06.02.2026
„Sinnvolle Ergebnisse“
Das fordern die USA im Atomstreit vom Iran
06.02.2026
Kriegsgefahr im Raum
Heikle Gespräche: USA und Iran ringen um Atomfrage
06.02.2026

Nach Niederschlagung von Protesten droht Eskalation
Die indirekten Gespräche wurden vor dem Hintergrund einer drohenden Eskalation zwischen dem Iran und den USA geführt. Sie fanden etwa einen Monat nach der gewaltsamen Niederschlagung der jüngsten Protestwelle im Iran mit tausenden getöteten Demonstranten statt. Seitdem hatte US-Präsident Donald Trump den Druck auf Teheran massiv erhöht. Er drohte mit einer Militärintervention und schickte unter anderem den Flugzeugträger USS Abraham Lincoln in den Persischen Golf.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Schauspielerin und Sängerin Edith Stehfest ist nach ihrem Ehe-Aus offenbar komplett an den ...
Heimlich nackt gefilmt
Edith Stehfest datete „Perversen mit Doppelleben“
Maja T. (rechts) ist am Mittwoch in Budapest zu acht Jahren Haft verurteilt worden. Das hat ...
Vilimsky zu Urteil:
„Maja T. ist kein Aktivist, sondern Gewalttäter“
„Vorläufige Maßnahme“
Engelsfresko mit Meloni-Gesichtszügen übermalt
Grandiose Kulisse
Rekordkälte: Niagarafälle teilweise eingefroren
Maja T. ist wegen lebensbedrohlicher Körperverletzung und der Mitgliedschaft in einer ...
Hammerbande-Mitglied
Deutsche Maja T. zu acht Jahren Haft verurteilt
Top-3

Gelesen

Wirtschaft
Autobeben in Europa: Branchenriese zieht Reißleine
123.135 mal gelesen
Wegen der Drosselung der Entwicklungspläne für Elektroautos fielen in der zweiten Jahreshälfte ...
Royals
„War einfach nicht fertig, als sie geschlafen hat“
97.690 mal gelesen
Marius Borg Høiby, der Sohn von Norwegens Kronprinzessin Mette-Marit, hat wohl die eine oder den ...
Oberösterreich
Zweifacher Vater brach plötzlich tot zusammen
91.011 mal gelesen
Ein Bild aus glücklichen, gemeinsamen Zeiten von Nadeem und Nikola
Mehr Außenpolitik
Schäden „massiv“
Weite Teile der Ukraine nach Angriffen ohne Strom
Atomfrage im Fokus
Trump lobt Gespräche mit dem Iran als „sehr gut“
„Krone“-Kommentar
Rennen um die Hofburg: Wer rüttelt am Zaun?
Krone Plus Logo
„Krone“-Interview
Wien schwört Bevölkerung auf „Budget-Strenge“ ein
KV-Streit in Gastro
„Schmalzbrot um 14 Euro nicht mit Löhnen erklären“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf