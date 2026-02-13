Vorteilswelt
Auf 100.000 Dollar

Fall Guthrie: Belohnung für Hinweise verdoppelt

Ausland
13.02.2026 06:38
Nancy Guthrie ist seit zwei Wochen verschwunden.
Nancy Guthrie ist seit zwei Wochen verschwunden.(Bild: AFP/BRANDON BELL)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Nachdem ein Verdächtiger im Fall der vermissten Nancy Guthrie (84) wieder freigelassen wurde, hat das FBI die Belohung für Hinweise verdoppelt. Bis zu 100.000 Dollar werden für Informationen gezahlt, die zum Auffinden der Mutter von US-Moderatorin Savannah Guthrie oder zur Festnahme ihres Entführers führen.

0 Kommentare

Die Erhöhung der Belohnung wurde vom FBI auf der Plattform X migeteiltt. Die zuletzt ausgesetzte Summe hatte 50.000 US-Dollar betragen.

Diese Bilder des mutmaßlichen Täters wurden von der Polizei veröffentlicht.
Diese Bilder des mutmaßlichen Täters wurden von der Polizei veröffentlicht.(Bild: AP/AP ( via APA) Austria Presse Agentur)

Seit fast zwei Wochen fehlt von der Rentnerin jede Spur. Die Ermittler gehen von einer Entführung aus und suchen nach einem männlichen Verdächtigen. Er soll 1,75 bis 1,78 Zentimeter groß und von durchschnittlicher Statur sein.

Die US-Fernsehmoderatorin Savannah Guthrie mit ihrer Mutter Nancy, die seit einer Woche ...
Die US-Fernsehmoderatorin Savannah Guthrie mit ihrer Mutter Nancy, die seit einer Woche verschwunden ist.(Bild: AP/Nathan Congleton)

Die neuen Details resultieren aus einer Auswertung von Videomaterial, das eine maskierte Person an der Haustür der Rentnerin in Tucson im US-Bundesstaat Arizona zeigt – am Tag ihres Verschwindens. Der Mann trug laut FBI einen schwarzen Rucksack mit sich.

Savannah Guthrie und ihre beiden Geschwister hatten sich in den vergangenen Tagen nach mehreren Erpressungsschreiben wiederholt in Videobotschaften an den oder die weithin unbekannten mutmaßlichen Entführer gewandt und dabei auch eine mögliche Lösegeldzahlung angedeutet.

Ausland
13.02.2026 06:38
