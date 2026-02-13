Fall Guthrie: Belohnung für Hinweise verdoppelt

Nachdem ein Verdächtiger im Fall der vermissten Nancy Guthrie (84) wieder freigelassen wurde, hat das FBI die Belohung für Hinweise verdoppelt. Bis zu 100.000 Dollar werden für Informationen gezahlt, die zum Auffinden der Mutter von US-Moderatorin Savannah Guthrie oder zur Festnahme ihres Entführers führen.