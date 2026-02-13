Dusek versöhnte sich doch noch mit „Unglücksberg“

Sie zappelte auf der Tribüne auf und ab, hielt ein Bild ihres Enkels in die Höhe – und fiel ihm um den Hals, als er schon die Medaille trug. Der gestrige Tag in Livigno war einer der schönsten in Heides Leben als stolze Oma (83). „Sie ist mein größter Fan“, lachte Jakob Dusek nach seiner Bronze-Fahrt. „Ich habe ein bisschen Angst gehabt, dass es zu wild für sie wird - aber sie macht das alles auch in ihrem Alter noch voll mit.“