Auch die Oma war stolz

Dusek versöhnte sich doch noch mit „Unglücksberg“

Olympia
13.02.2026 07:32
Jakob Dusek feierte die Bronzemedaille mit seiner Oma.
Jakob Dusek feierte die Bronzemedaille mit seiner Oma.(Bild: Christof Birbaumer)
Porträt von Philipp Scheichl
Von Philipp Scheichl

Ausgerechnet dort, wo er sich im Herbst einen Kreuzband-Einriss zugezogen hatte, durfte Jakob Dusek am Donnerstag die Olympia-Bronzemedaille bejubeln. Das freute auch die Oma ...

0 Kommentare

Sie zappelte auf der Tribüne auf und ab, hielt ein Bild ihres Enkels in die Höhe – und fiel ihm um den Hals, als er schon die Medaille trug. Der gestrige Tag in Livigno war einer der schönsten in Heides Leben als stolze Oma (83). „Sie ist mein größter Fan“, lachte Jakob Dusek nach seiner Bronze-Fahrt. „Ich habe ein bisschen Angst gehabt, dass es zu wild für sie wird - aber sie macht das alles auch in ihrem Alter noch voll mit.“

Lesen Sie auch:
Alessandro Hämmerle (li.) holt den Olympiasieg, Jakob Dusek (re.) freut sich über die ...
Im Snowboard-Cross
Gold und Bronze für ÖSV-Duo Hämmerle und Dusek!
12.02.2026
Kränkelnd zu Gold
Hämmerle gesteht: „Dachte, wie soll das gut gehen“
12.02.2026

Der Weltmeister von 2023 sagte zu seinem Coup: „Einfach geil“. Denn sein Start war lange ungewiss gewesen. Er erlitt im Herbst beim Mountainbiken, ausgerechnet in Livigno, einen Kreuzband-Einriss. „Die Diagnose war ein Schock – ich wollte vom Arzt wissen, was ich machen kann, um bei Olympia dabei zu sein.“ Sie entschieden sich gegen eine Operation, behandelten es konservativ: „Es war ein Experiment, der Ausgang ungewiss.“ Das Risiko ging auf.

