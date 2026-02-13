Senioren in Angst: „Trauen uns nicht mehr raus“

Der Bauträger „Die Salzburg“ lässt auf „Krone“-Anfrage wissen, dass der Gestaltungsbeirat der Stadt bei der Errichtung des Komplexes auf einen „öffentlichen Park bestanden“ habe. „Wir wollten auch, dass die Grünfläche den Bewohnern zur Verfügung steht“, heißt es. Man wisse um die Beschwerden, habe auch schon bei der Polizei urgiert. Aber: Man könne die Fläche nicht sperren. Dies gelte auch für die Aufgänge zur Wohneinheit – hier sei die Stadt Salzburg am Zug. „Uns sind die Hände gebunden.“