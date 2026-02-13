EU nimmt Googles Werbepreise unter die Lupe

Dies geht aus einem Schreiben der EU-Kommission an Werbekunden hervor, das Reuters vorlag. Konkret geht es den Wettbewerbshütern um die Auktionen für den Verkauf von Werbung auf der Google-Suche. Es bestehe der Verdacht, dass Google den Abrechnungspreis solcher Auktionen zum Nachteil der Werbetreibenden künstlich erhöht habe, heißt es in dem Brief. Die angeschriebenen Unternehmen haben bis zum 2. März Zeit, Rückmeldung zu geben.