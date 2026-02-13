Bei Brand in Kuhstall verendeten 20 Kälber hilflos

20 Kälber verendeten laut ersten Meldungen hilflos: In Haag am Hausruck (Bezirk Grieskirchen) ist in der Nacht auf Freitag aim Kuhstall eines Bauernhofs ein Großbrand ausgebrochen. Die Feuerwehr rief Alarmstufe 3 aus, Dreizehn Feuerwehren waren im Einsatz.
Die Feuerwehr wurde gegen 01.00 Uhr zu einem Brand eines
landwirtschaftlichen Fahrzeuges zu einem Bauernhof im Gemeindegebiet von Haag am Hausruck alarmiert. Das Brandobjekt ist etwas abgelegen, direkt an der Gemeindegrenze zu Geboltskirchen, situiert. Bereits kurz nach der Alarmierung wurden bereits weitere Kräfte alarmiert, da es sich
abzeichnete, dass es sich um ein größeres Brandereignis handelte. Die
Feuerwehr rief Alarmstufe 3 aus, woraufhin bald 13
Feuerwehren am Einsatzort im Löscheinsatz standen.
Es war eng und das Wasser weit weg
Die Platzverhältnisse am Einsatzort waren sehr eng zahlreiche anrückende Fahrzeuge reihten sich aneinander, schwierig war auch die Wasserversorgung. Löschwasserleitungen mussten knapp zwei Kilometer lang gelegt werden, um genug Wasser am Einsatzort zu haben. Beim Eintreffen der Kräfte stand ein Großteil des Wirtschaftstraktes in Vollbrand. Ein Übergreifen der Flammen auf den Wohntrakt konnte ersten Angaben nach offenbar erfolgreich verhindert werden. Zumindest ein Teil der Tiere konnte in Sicherheit gebracht werden, 20 Kälber konnten aber nicht mehr gerettet werden. Die Löscharbeiten werden jedenfalls auch noch den Freitag über andauern.
Nicht das erste Mal
Vor vielen Jahren soll laut Einsatzkräften der Bauernhof bereits einmal
abgebrannt sein, wie sich einige erfahrene Feuerwehrmänner noch an den
damaligen Einsatz erinnern konnten. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Klärung der Brandursache aufgenommen.
