Bei Brand in Kuhstall verendeten 20 Kälber hilflos

Es war eng und das Wasser weit weg

Die Platzverhältnisse am Einsatzort waren sehr eng zahlreiche anrückende Fahrzeuge reihten sich aneinander, schwierig war auch die Wasserversorgung. Löschwasserleitungen mussten knapp zwei Kilometer lang gelegt werden, um genug Wasser am Einsatzort zu haben. Beim Eintreffen der Kräfte stand ein Großteil des Wirtschaftstraktes in Vollbrand. Ein Übergreifen der Flammen auf den Wohntrakt konnte ersten Angaben nach offenbar erfolgreich verhindert werden. Zumindest ein Teil der Tiere konnte in Sicherheit gebracht werden, 20 Kälber konnten aber nicht mehr gerettet werden. Die Löscharbeiten werden jedenfalls auch noch den Freitag über andauern.