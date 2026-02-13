Grazer bauen Heim für geschundene Müllhunde

Ein steirisches Ehepaar kümmert sich um arme Vierbeiner, die auf bosnischen Müllbergen ums Überleben kämpfen. Jetzt soll ein Asyl entstehen.
Wer, so wie die „Krone“, mit dem Grazer Ehepaar Amra und Michael Midzan schon einmal mit vor Ort in Bosnien war, vergisst den Anblick nie: Müll, soweit das Auge reicht, dessen Gestank man schon riecht, noch bevor man die Berge richtig sieht.
Darüber kreisen buchstäblich Geier, mitten darin sind sie: die Müllhunde von Bihac. Oft erst neu geborene, zwischen Scherben, Unrat, Kot, Spritzen, Fetzen. Oft halb verhungert, verletzt, von Maden zerfressen. Ausgesetzt, ihrem Schicksal überlassen. Von Perversen als Zielscheibe missbraucht – die locken die ausgehungerten Tiere mit Futter, schießen sie dann zum „Spaß“ nieder. Von Lkw auf der Deponie überfahren.
Genau davor wollen Amra und Michael die Hunde nun verstärkt schützen. Seit vielen Jahren schon fährt das Paar, oft an jedem Wochenende, nach Bihac, um den Hunderten Hunden Futter zu bringen, sie veterinärmedizinisch versorgen zu lassen. Viele – die schon im Vorfeld gesichert beste Plätze hatten – bekamen schon ein neues Zuhause.
Aber es war noch nicht genug, „es ist nie genug“, so der Grazer. „Es brach uns jedes Mal das Herz, wenn wir so viele zurück lassen mussten – diese großen Augen.“ Oft genug fanden sie beim nächsten Mal nur noch deren Leichen vor oder das, was Raubtiere übrig ließen.
Jetzt wollen die Grazer ein Heim bauen, um die Hunde vor Ort zu schützen. „Das muss man sich anders vorstellen als eines bei uns. Das werden bis zu 40.000 Quadratmeter sein, wo Hunderte Hunde nicht hinter Gittern, sondern wie auf der Müllhalde im Rudel leben können. Aber eben geschützt. Und versorgt!“
Das Grundstück inklusive zweier Gebäude gibt es, engagierte Mitarbeiter vor Ort auch schon – nur, wie so oft, das Geld fehlt halt. „Um 100.000 Euro können wir das Projekt, das alle Bewilligungen, Strom und Wasser hat, umsetzen.“ 70.000 sind schon da, von Unterstützern des Ehepaares und großen Tierfreunden aufgetrieben. Aber der Rest fehlt halt noch. Und die Zeit drängt.
„Es wäre ein Meilenstein im Tierschutz“, so Michael Midzan. Dem klar ist, dass auch Tiere in der Steiermark Unterstützung brauchen. „Aber Tierleid kennt halt keine Grenzen ...“
Wenn Sie unterstützen möchten: Konto „Ein Herz für Hunde“
AT49 4477 0166 7220 0000
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.