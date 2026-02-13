„Erinnert mehr an Kollegen als mit Goldmedaille“

Eine Meldung, die es in der Sekunde weltweit in die Schlagzeilen schaffte. Medial wohl 1000 Mal so viel Output hatte wie der Bewerb selbst. Skeleton-Pilot Wladislaw Heraskewytsch wurde vor dem Start disqualifiziert und von den Spielen ausgeschlossen – weil der Ukrainer mit Bildern auf seinem Helm an im Krieg getötete Sportler in seiner Heimat erinnern wollte. Für die Jury des Weltverbandes IBSF ein Verstoß gegen die IOC-Regeln, politische Botschaften an Wettkampfstätten sind untersagt. Ausschluss!