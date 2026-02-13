„Sind fassungslos“
Mutter legte Babys nach Geburt in Kühlschrank ab
Im Osten Frankreichs in Aillevillers-et-Lyaumont sind zwei Babys tot in einem Gefrierschrank aufgefunden worden. Die 50-jährige Mutter wurde festgenommen.
Die Frau sagte den Angaben zufolge aus, dass sie die beiden Schwangerschaften vor ihrer Familie und Freunden verborgen und die beiden Kinder heimlich zu Hause zur Welt gebracht habe.
Nach der Geburt der beiden in den Jahren 2011 und 2018 habe sie die Babys in den Gefrierschrank des Hauses abgelegt.
Diesen nun öffnete am Dienstag ein „Mitglied der Familie“. Nach der grausamen Entdeckung ging der Notruf bei der Polizei ein. Beamte entdeckten den zweiten Leichnam.
Frau tauchte ab
Der Verdacht richtete sich schnell gegen die Mutter, die das Haus ohne Vorwarnung im Dezember verlassen hatte. Sie ließ dort fünf ihrer Kinder sowie den Vater von Vieren dieser Kinder zurück, ohne wieder aufzutauchen. Die Mutter wurde dann am Mittwoch im Pariser Vorort Boulogne-Billancourt festgenommen.
Der Bürgermeister von Aillevillers-et-Lyaumont, Jean-Claude Tramesel, reagierte schockiert auf den Fund der Baby-Leichen. „Wir sind fassungslos.“ Das Paar habe seit rund 20 Jahren in dem Ort gelebt, dort aber nicht gearbeitet.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.