Mutter legte Babys nach Geburt in Kühlschrank ab

Frau tauchte ab

Der Verdacht richtete sich schnell gegen die Mutter, die das Haus ohne Vorwarnung im Dezember verlassen hatte. Sie ließ dort fünf ihrer Kinder sowie den Vater von Vieren dieser Kinder zurück, ohne wieder aufzutauchen. Die Mutter wurde dann am Mittwoch im Pariser Vorort Boulogne-Billancourt festgenommen.