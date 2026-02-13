Überholmanöver auf Regenfahrbahn ging schief

Schlecht ging das Überholmanöver eines jungen Lenkers auf regennasser Fahrbahn in Steinerkirchen an der Traun in OÖ aus. Sein Wagen krachte am Donnerstag gleich zweimal gegen die Leitschienen, er wurde verletzt.
Ein 20-Jähriger aus dem Bezirk Vöcklabruck lenkte seinen Wagen am Donnerstag gegen 21.30 Uhr auf der L537 von Sattledt kommend Richtung Steinerkirchen an der Traun. Nachdem der Mann im Bereich Wollsberg, Gemeindegebiet Steinerkirchen an der Traun, einen Wagen überholt hatte, verlor er auf der nassen Fahrbahn die Kontrolle über seinen Pkw und prallte links gegen die Leitschiene der A8-Brücke.
Erneut gegen die Leitschiene geprallt
Anschließend wurde das Fahrzeug nach rechts geschleudert und kollidierte dort ebenfalls mit einer Leitschiene. Der 20-Jährige wurde bei dem Unfall unbestimmten Grades verletzt und nach der Erstversorgung in das Klinikum Wels eingeliefert.
