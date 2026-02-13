Überholmanöver auf Regenfahrbahn ging schief

Ein 20-Jähriger aus dem Bezirk Vöcklabruck lenkte seinen Wagen am Donnerstag gegen 21.30 Uhr auf der L537 von Sattledt kommend Richtung Steinerkirchen an der Traun. Nachdem der Mann im Bereich Wollsberg, Gemeindegebiet Steinerkirchen an der Traun, einen Wagen überholt hatte, verlor er auf der nassen Fahrbahn die Kontrolle über seinen Pkw und prallte links gegen die Leitschiene der A8-Brücke.