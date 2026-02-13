Fundament unterspült
Straße in Shanghai stürzt bei U-Bahn-Bau ein
In der chinesischen Millionenmetropole Shanghai ist ein im Bau befindlicher U-Bahn-Tunnel in sich zusammengebrochen.
Bei dem Einsturz am Donnerstag kam nach bisherigen Erkenntnissen niemand zu Schaden. Medienberichten zufolge wurden Wohnungen und Büros im Umkreis des betroffenen Baustellenabschnitts evakuiert.
Das Wirtschaftsmagazin „Caixin“ zitierte einen Experten, der vermutete, dass ein Bruch in einer nahegelegenen Wasserleitung das Fundament unterspült und die folgende Bodenerosion zu dem Einsturz geführt haben könnte.
Der Einsturz riss ein großes Loch in die darüberliegende Straßenkreuzung im Südwesten der Stadt, wie Videos in sozialen Medien zeigen:
Probleme an der Baustelle hatte es bereits am Mittwoch gegeben. Wie die zuständige Baufirma knapp mitteilte, trat zwischen den geplanten Stationen Qixin Lu und Xinjian Lu Wasser aus. Vor Ort sei ein Notfallprotokoll in Gang gesetzt und versucht worden, das Leck zu reparieren.
Die Eröffnung wird nach mehr als sechs Jahren geplanter Bauzeit und Investitionen von 37,1 Milliarden Yuan (derzeit etwa 4,5 Milliarden Euro) für Ende 2028 erwartet.
