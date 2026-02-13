Bulle lässt F1-Feld staunen, Probleme bei Mercedes

Schmälere, kürzere und leichtere Autos, aktive Aerodynamik, diffiziles Energiemanagement, jede Menge neue Arbeit für die Formel 1-Piloten, auch weil die Power-Verteilung zwischen dem Verbrennungsmotor und dem elektrischen Antrieb mit der neuen großen Regeländerung bei 50:50 liegt. Und schon nach den ersten beiden von sechs Testtagen in der arabischen Wüste von Bahrain darf mit Fug und Recht behauptet werden, dass das komplett neue Red-Bull-Ford-Powertrains-Projekt kaum Kinderkrankheiten aufweist. Als einer der ersten „Gratulanten“ stellte sich Williams-Pilot Carlos Sainz ein, nachdem er den 136-Runden-Test von Max Verstappen analysiert hatte. „Wir haben ihre GPS-Daten. Da war schnell klar, dass der Red Bull mit Max einen deutlichen Schritt voraus ist. Es ist wirklich beeindruckend, wie sie es geschafft haben, mit einem komplett neuen Motor auf Anhieb so stark zu performen. Da muss man einfach den Hut ziehen.“