Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Alles zu Olympia 2026 auf einen Blick
Zum Special
MedaillenGold MedalSilver MedalBronze MedalTotal Medals
Zeitplan Ergebnisse

Tests in Bahrain

Bulle lässt F1-Feld staunen, Probleme bei Mercedes

Formel 1
13.02.2026 07:18
Max Verstappen
Max Verstappen(Bild: GEPA)
Porträt von Richard Köck
Von Richard Köck

Bei den Formel-1-Tests in Bahrain ist bei Red Bull von Kinderkrankheiten (fast) nichts zu sehen. Auch Mercedes-Boss Wolff staunt über die große Zeitdifferenz – ein Bluff oder Realität?

0 Kommentare

Schmälere, kürzere und leichtere Autos, aktive Aerodynamik, diffiziles Energiemanagement, jede Menge neue Arbeit für die Formel 1-Piloten, auch weil die Power-Verteilung zwischen dem Verbrennungsmotor und dem elektrischen Antrieb mit der neuen großen Regeländerung bei 50:50 liegt. Und schon nach den ersten beiden von sechs Testtagen in der arabischen Wüste von Bahrain darf mit Fug und Recht behauptet werden, dass das komplett neue Red-Bull-Ford-Powertrains-Projekt kaum Kinderkrankheiten aufweist. Als einer der ersten „Gratulanten“ stellte sich Williams-Pilot Carlos Sainz ein, nachdem er den 136-Runden-Test von Max Verstappen analysiert hatte. „Wir haben ihre GPS-Daten. Da war schnell klar, dass der Red Bull mit Max einen deutlichen Schritt voraus ist. Es ist wirklich beeindruckend, wie sie es geschafft haben, mit einem komplett neuen Motor auf Anhieb so stark zu performen. Da muss man einfach den Hut ziehen.“

Max Verstappen
Max Verstappen(Bild: GEPA)

Wolff staunt
Verstappen hat es geschafft, die Energie- und Aero-Tastatur perfekt zu spielen. Das wusste auch Mercedes-Teamchef Toto Wolff verbal zu ehren. „Die schaffen es irgendwie, deutlich mehr Energie einzusetzen als die anderen. Wir sprechen hier von einem Zeitgewinn von einer Sekunde pro Runde.“ Ein gelungener Mercedes-Bluff oder ist die Wolff-Skepsis Realität?

Mercedes-Teamchef Toto Wolff
Mercedes-Teamchef Toto Wolff(Bild: AP/Altaf Qadri)

Der vierfache Weltmeister, der gestern Isack Hadjar Platz machte (verpasste am Vormittag aufgrund eines Hydraulik-Problems am Chassis wertvolle Zeit, absolvierte am Nachmittag aber dann eine erste Rennsimulation, die allerdings auch von zwei Roten Flaggen unterbrochen wurde), blieb gewohnt ruhig. „Das Wichtigste war, dass wir keine Probleme hatten. Das stimmt uns positiv, aber natürlich müssen wir noch vieles austesten“, erklärte Verstappen.

Lesen Sie auch:
Max Verstappen
Kein Fan der neuen F1
Verstappen schimpft: „Wie Formel E auf Steroiden!“
12.02.2026
Neuer Dienstwagen
Formel-1-Fahrer schrottet 200.000-Euro-Mercedes
10.02.2026

Ein leicht bösartiger Defektteufel dürfte sich am zweiten Tag in der Mercedes-Garage eingenistet haben. Nach nur drei Installationsrunden musste Jungstar Kimi Antonelli an die Box, welche danach bis 170 Minuten vor Sessionende verschlossen blieb. „Krone“-Informationen zur Folge dürfte es ein Problem mit der Power-Unit gegeben haben. Immerhin gelangen George Russell bei untergehender Sonne dann auch einige brauchbare Runden …

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Formel 1
13.02.2026 07:18
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Tirol
Schock in Tirol: Mutter tötet Sohn und sich selbst
166.631 mal gelesen
In diesem Haus wurden die Leichen entdeckt.
Olympia
GOLD! Rot-weiß-rote Sensation in Team-Kombi
161.737 mal gelesen
Katharina Huber (re.) und Arianne Rädler jubeln über die Goldene.
Olympia
Nach Blamage: Shiffrin zittert vor ÖSV-Trainer
148.806 mal gelesen
Mikaela Shiffrin
Innenpolitik
Kern zieht gegen SPÖ-Chef Babler zurück!
1269 mal kommentiert
Innenpolitik
Die letzte Hoffnung, die der SPÖ nun noch bleibt
965 mal kommentiert
Christian Kern bei der Präsentation seines „Plan A“ im Jahr 2017
Oberösterreich
ÖVP-Politiker Wöginger für Anwalt „Bauernopfer“
735 mal kommentiert
Wöginger traf um 9.18 Uhr am Linzer Landesgericht ein.

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf