Kein Witz! Lokführer vergaß, im Bahnhof zu halten

Dies bestätigen auf „Krone“-Nachfrage die ÖBB. „Nach Rücksprache mit dem zuständigen Triebfahrzeugführer wurde der planmäßige Halt in diesem Fall übersehen“, teilt Pressesprecher Robert Mosser mit. „Wichtig ist uns, klar festzuhalten, dass zu keinem Zeitpunkt ein sicherheitsrelevantes Problem bestand. Der Zug war technisch in Ordnung, und es lag keine Gefährdung für Fahrgäste oder Mitarbeitende vor“, so Mosser weiter. Es habe sich um menschliches Versehen gehandelt.