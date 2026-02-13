Vorteilswelt
ÖBB-Posse in Tirol

Kein Witz! Lokführer vergaß, im Bahnhof zu halten

Tirol
13.02.2026 07:00
Porträt von Peter Freiberger
Von Peter Freiberger

An verdutzt am Bahnsteig in Völs bei Innsbruck Wartenden raste am Mittwoch ein Regionalexpress der ÖBB vorbei. Eigentlich hätte er halten sollen, doch der Lokführer hat schlicht und einfach darauf vergessen ...

0 Kommentare

Mittwochabend, kurz vor 18.30 Uhr, Bahnhof Völs (Bezirk Innsbruck-Land). Am Bahnsteig 3 befinden sich Dutzende potenzielle Fahrgäste, die ins Oberinntal wollen. Fahrplanmäßig ist für 18.30 Uhr der Regionalexpress „Rex 1“ angekündigt. Der steht auch auf der elektronischen Anzeigetafel, zudem kündigt ihn die Lautsprecherdurchsage an.

Verdutzte Gesichter bei den Wartenden
Und tatsächlich, der Zug nähert sich Völs. Doch statt langsamer zu werden und abzubremsen, rast der „Rex 1“ ohne stehenzubleiben durch den Bahnhof. Verdutzte Gesichter bei den Wartenden, die sich gegenseitig anblicken. „Der Lokführer hat wohl vergessen anzuhalten“, so die fast einhellige Meinung.

Zitat Icon

Nach Rücksprache mit dem zuständigen Triebfahrzeugführer wurde der planmäßige Halt in diesem Fall übersehen.

Robert Mosser, Pressesprecher ÖBB

Die verhinderten Reisenden mussten auf die nächste S-Bahn warten.
Die verhinderten Reisenden mussten auf die nächste S-Bahn warten.(Bild: Peter Freiberger, Johanna Birbaumer, Krone KREATIV)

Dies bestätigen auf „Krone“-Nachfrage die ÖBB. „Nach Rücksprache mit dem zuständigen Triebfahrzeugführer wurde der planmäßige Halt in diesem Fall übersehen“, teilt Pressesprecher Robert Mosser mit. „Wichtig ist uns, klar festzuhalten, dass zu keinem Zeitpunkt ein sicherheitsrelevantes Problem bestand. Der Zug war technisch in Ordnung, und es lag keine Gefährdung für Fahrgäste oder Mitarbeitende vor“, so Mosser weiter. Es habe sich um menschliches Versehen gehandelt.

(Bild: Peter Freiberger)

Weiter mit der Schnellbahn 
Die Fahrgäste im Zug, die aussteigen wollten, mussten bis zum nächsten Halt in Telfs weiterfahren. Die Wartenden konnten mit der S4 nach Telfs und mussten dort Verbindungen ins Oberland abwarten.

Lesen Sie auch:
Beim Bahnhof Scharnitz wird der Gleisschotter gelagert. In den nächsten Wochen gibt es weitere ...
Von Bahnhof zu Bahnhof
Lkw statt Waggon: Posse um ÖBB-Schottertransporte!
12.07.2025

Seltenes Einzelereignis
„Uns ist bewusst, welche Unannehmlichkeiten dadurch für die wartenden Fahrgäste entstanden sind“, bedauert Pressesprecher Mosser. „Dass Fahrgäste kurzfristig auf andere Züge ausweichen mussten, tut uns leid. Es handelt sich hierbei um ein äußerst seltenes Einzelereignis.“

Entschuldigung der ÖBB
Der Vorfall sei jedenfalls intern aufgearbeitet und entsprechend nachbesprochen worden. „Wir entschuldigen uns bei allen betroffenen Fahrgästen“, betont Mosser.

Tirol
13.02.2026 07:00
Tirol

