Österreichs Bevölkerung nur leicht gewachsen

Zu Jahresbeginn 2026 lebten laut vorläufigen Ergebnissen der Statistik Austria 9.219.113 Menschen in Österreich. Wien, wo der größte Zuwachs verzeichnet wurde (+0,7 Prozent), zählte 2.042.036 Menschen, um 13.747 mehr als ein Jahr zuvor. In allen anderen Bundesländern lag das Wachstum unter dem Bundesdurchschnitt von 0,2 Prozent, wobei Tirol und Salzburg (je knapp plus 0,2 Prozent) etwas größere Zuwächse verzeichneten als Niederösterreich, Oberösterreich und Vorarlberg (je plus 0,1 Prozent). In der Steiermark und Kärnten erhöhte sich die Bevölkerungszahl nur minimal, während es im Burgenland einen geringfügigen Rückgang gab.