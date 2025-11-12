2040 leben 9,4 Millionen Menschen in Österreich

Ausgehend von den grundlegenden Entwicklungen bei der Fertilität, Lebenserwartung und unter Rücksichtnahme auf Migrationsbewegungen kommen die Forscher der Statistik Austria zu der Annahme, dass die Zahl der Bevölkerung ansteigt, wenngleich die Kurve immer flacher wird. Um das Jahr 2040 würde der Höhepunkt mit 9,4 Millionen Menschen erreicht.