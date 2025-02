Keine Gemeinde in Österreich wuchs mehr als diese!

Niederösterreich ist nicht nur das größte rot-weiß-rote Bundesland. Auch die Bevölkerung legt mehr und mehr zu. In den vergangenen zehn Jahren, das weist nun die Statistik Austria aus, um mehr als 90.000 Personen. Doch hat zwischen Neusiedler- und Bodensee keine Gemeinde so sehr zugelegt wie das beschauliche Michelhausen im Tullnerfeld. Das liegt zum einen am gleichnamigen Großbahnhof, zum anderen am großvolumigen Wohnbau, der nach der Eröffnung des Verkehrsknotens auf den ehemaligen Ackerflächen wucherte. Das brachte in zehn Jahren ein Bevölkerungsplus von 60 Prozent.