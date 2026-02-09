Vorteilswelt
Vor US-Ausschuss

Epstein-Komplizin Maxwell will Aussage verweigern

Außenpolitik
09.02.2026 10:47
Ghislaine Maxwell wurde wegen Beihilfe zum sexuellen ‌Missbrauch an minderjährigen Mädchen durch ...
Ghislaine Maxwell wurde wegen Beihilfe zum sexuellen ‌Missbrauch an minderjährigen Mädchen durch Jeffrey Epstein verurteilt.(Bild: AFP/HANDOUT)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Die Komplizin des Sexualstraftäters Jeffrey Epstein, Ghislaine Maxwell, weigert sich, vor einer am Montag geplanten Anhörung vor einem Ausschuss des US-Repräsentantenhauses auszusagen. Sie wolle nur eine vorbereitete Erklärung vorlegen.

0 Kommentare

Die Veröffentlichung der Epstein-Akten brachte weitere Bekannte des Multimillionärs in Bedrängnis. Maxwell sollte bei der Anhörung aus dem Gefängnis zugeschalten werden und Fragen beantworten. Doch nun möchte sie  von ihrem Recht Gebrauch machen, die Aussage verweigern, um sich nicht selbst zu belasten, wie es in einem Schreiben des demokratischen Abgeordneten Ro Khanna an den Ausschussvorsitzenden James Comer hieß. 

Ein Bild von Gebäuden auf Epsteins privater Insel – hier sollen Dutzende minderjährige Mädchen ...
Ein Bild von Gebäuden auf Epsteins privater Insel – hier sollen Dutzende minderjährige Mädchen missbraucht worden sein.(Bild: AP/AP ( via APA) Austria Presse Agentur)

Statt einzelne Fragen zu beantworten, wolle sie zu Beginn der Anhörung eine vorbereitete Erklärung verlesen. Khanna wies darauf hin, dass diese Absicht im Widerspruch zu Maxwells früherem Verhalten stehe.

Maxwell wurde 2021 wegen Beihilfe zum sexuellen Missbrauch an minderjährigen Mädchen durch den verstorbenen US-Finanzier Epstein verurteilt und verbüßt eine 20-jährige Haftstrafe. Beachtenswert dabei ist, dass bislang kein Mann aus dem engeren Umfeld des Sexualstraftäters rechliche Konsequenzen erleiden musste. Epstein selbst hatte in seiner Gefängniszelle Suizid begangen, bevor er deswegen belangt werden konnte.

US-Minister Howard Lutnick wurde mit Rücktrittsforderungen konfrontiert.
US-Minister Howard Lutnick wurde mit Rücktrittsforderungen konfrontiert.(Bild: AFP/SAMUEL CORUM)

Rücktritt von US-Handelsminister gefordert
Nach der Publikation der Epstein-Akten ist unter anderem US-Handelsminister Howard Lutnick unter Druck geraten: Der republikanische Kongressabgeordnete Thomas Massie forderte seinen Rücktritt, weil er auch Jahre nach Epsteins Verurteilung im Jahr 2008 zu Gast auf dessen Privatinsel Little St. James gewesen sei und auch geschäftliche Beziehungen zu ihm gehabt haben soll. Das legen die nun veröffentlichten Informationen aus den Akten nahe.

Lutnick will Kontakt mit „widerlichem“ Epstein abgebrochen haben
Die Insel soll für den Missbrauchsring von großer Bedeutung gewesen sein. „Offen gesagt sollte er dem Präsidenten (Donald Trump) das Leben leichter machen und einfach zurücktreten“, schlug Massie vor. Lutnick hatte letztes Jahr in einem Podcast behauptet, dass er bereits 2005 entschieden habe, mit dieser „widerlichen Person“ nie wieder in einem Raum sein zu wollen. Er habe daher keine Zeit mehr mit Epstein gehabt, wie er der „New York Times“ erklärte. Ein Vertreter seines Ministeriums sagte dagengen, dass Lutnick nach 2005 „nur sehr begrenzten“ Kontakt zu Epstein gehabt habe.

