Epstein-Komplizin Maxwell will Aussage verweigern

Lutnick will Kontakt mit „widerlichem“ Epstein abgebrochen haben

Die Insel soll für den Missbrauchsring von großer Bedeutung gewesen sein. „Offen gesagt sollte er dem Präsidenten (Donald Trump) das Leben leichter machen und einfach zurücktreten“, schlug Massie vor. Lutnick hatte letztes Jahr in einem Podcast behauptet, dass er bereits 2005 entschieden habe, mit dieser „widerlichen Person“ nie wieder in einem Raum sein zu wollen. Er habe daher keine Zeit mehr mit Epstein gehabt, wie er der „New York Times“ erklärte. Ein Vertreter seines Ministeriums sagte dagengen, dass Lutnick nach 2005 „nur sehr begrenzten“ Kontakt zu Epstein gehabt habe.