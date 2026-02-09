Epstein-Komplizin Maxwell will Aussage verweigern

Die Komplizin des Sexualstraftäters Jeffrey Epstein, Ghislaine Maxwell, weigert sich, vor einer am Montag geplanten Anhörung vor einem Ausschuss des US-Repräsentantenhauses auszusagen. Sie wolle nur eine vorbereitete Erklärung vorlegen.
Die Veröffentlichung der Epstein-Akten brachte weitere Bekannte des Multimillionärs in Bedrängnis. Maxwell sollte bei der Anhörung aus dem Gefängnis zugeschalten werden und Fragen beantworten. Doch nun möchte sie von ihrem Recht Gebrauch machen, die Aussage verweigern, um sich nicht selbst zu belasten, wie es in einem Schreiben des demokratischen Abgeordneten Ro Khanna an den Ausschussvorsitzenden James Comer hieß.
Statt einzelne Fragen zu beantworten, wolle sie zu Beginn der Anhörung eine vorbereitete Erklärung verlesen. Khanna wies darauf hin, dass diese Absicht im Widerspruch zu Maxwells früherem Verhalten stehe.
Maxwell wurde 2021 wegen Beihilfe zum sexuellen Missbrauch an minderjährigen Mädchen durch den verstorbenen US-Finanzier Epstein verurteilt und verbüßt eine 20-jährige Haftstrafe. Beachtenswert dabei ist, dass bislang kein Mann aus dem engeren Umfeld des Sexualstraftäters rechliche Konsequenzen erleiden musste. Epstein selbst hatte in seiner Gefängniszelle Suizid begangen, bevor er deswegen belangt werden konnte.
Rücktritt von US-Handelsminister gefordert
Nach der Publikation der Epstein-Akten ist unter anderem US-Handelsminister Howard Lutnick unter Druck geraten: Der republikanische Kongressabgeordnete Thomas Massie forderte seinen Rücktritt, weil er auch Jahre nach Epsteins Verurteilung im Jahr 2008 zu Gast auf dessen Privatinsel Little St. James gewesen sei und auch geschäftliche Beziehungen zu ihm gehabt haben soll. Das legen die nun veröffentlichten Informationen aus den Akten nahe.
Lutnick will Kontakt mit „widerlichem“ Epstein abgebrochen haben
Die Insel soll für den Missbrauchsring von großer Bedeutung gewesen sein. „Offen gesagt sollte er dem Präsidenten (Donald Trump) das Leben leichter machen und einfach zurücktreten“, schlug Massie vor. Lutnick hatte letztes Jahr in einem Podcast behauptet, dass er bereits 2005 entschieden habe, mit dieser „widerlichen Person“ nie wieder in einem Raum sein zu wollen. Er habe daher keine Zeit mehr mit Epstein gehabt, wie er der „New York Times“ erklärte. Ein Vertreter seines Ministeriums sagte dagengen, dass Lutnick nach 2005 „nur sehr begrenzten“ Kontakt zu Epstein gehabt habe.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.